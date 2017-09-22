Филип: Все больше жителей левобережья стремятся получить гражданство РМ

Проблема Приднестровья была обсуждена в Нью-Йорке на заседании Социалистического интернационала, на котором премьер Павел Филип встретился с председателем 72-ой Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

Павел Филип выступил на заседании с речью, посвященной проблемам Приднестровья.

Премьер заявил, что Молдова не стремится к политизации этой проблемы. По его словам, справедливое и прозрачное обсуждение в рамках Генеральной ассамблеи поможет найти жизнеспособные решения для приднестровского конфликта.

Также Филип сообщил участникам заседания о том, что Молдова хотела бы, чтобы в повестку дня 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН был включен вопрос о полном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдова, в связи с тем, что это является ключевым фактором развития благоприятного климата для страны.

"Ситуация в Приднестровье носит внутренний характер, принимая во внимание, что между жителями правого и левого берега Днестра нет фундаментальных отличий. Более того, процент жителей Приднестровья, которые обращаются за получением молдавского гражданства, растет, в том числе и благодаря преимуществам свободного передвижения по ЕС", - отметил Филип.

Во время беседы с председателем Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком Павел Филип подчеркнул, что Республика Молдова поддерживает усилия по реформе ООН и продвижению решений, которые отвечают общим интересам человечества.