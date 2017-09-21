Парламент переголосовал за возвращенные президентом законы

Фото: TVC21

На сегодняшнем заседании депутаты 55-ю голосами "за" повторно утвердили не промульгированные президентом Игорем Додоном законы. Документы были приняты парламентом повторно без изменений.

По словам спикера парламента, Андриана Канду, законы в скором времени будут направлены президенту на промульгацию.

Либерал-демократы и коммунисты бойкотировали специальное заседание парламента. После непродолжительных дискуссий зал покинули и социалисты — в знак протеста против того, что Канду «узурпировал парламент».

Фракция Либеральной партии на заседании осталась. Более того лидер ЛП Михай Гимпу призвал демократов подписать инициативу либералов отправить президента в отставку и провести референдум.