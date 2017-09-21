Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Парламент переголосовал за возвращенные президентом законы

    21.09.2017 12:30 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    На сегодняшнем заседании депутаты 55-ю голосами "за" повторно утвердили не промульгированные президентом Игорем Додоном законы. Документы были приняты парламентом повторно без изменений.

    По словам спикера парламента, Андриана Канду, законы в скором времени будут направлены президенту на промульгацию.

    Либерал-демократы и коммунисты бойкотировали специальное заседание парламента. После непродолжительных дискуссий зал покинули и социалисты — в знак протеста против того, что Канду «узурпировал парламент».

    Фракция Либеральной партии на заседании осталась. Более того лидер ЛП Михай Гимпу призвал демократов подписать инициативу либералов отправить президента в отставку и провести референдум.

     

       

       

       

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