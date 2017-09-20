Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Санду признает, что на протесты, организованные PAS и DA, приходят все меньше граждан

    20.09.2017 18:31 TVC21 Новости - Политика

    Лидер партии «Действие и Солидарность» Майя Санду признает, что оппозиционные силы больше не могут мобилизовать граждан для участия в протестах.

    В эфире программы “Important”, Санду сказала, что на воскресной акции, которая планировалась масштабной, людей было еще меньше, чем на предыдущих митингах.

    «Если мы сравним цифры с воскресного протеста с июльским протестом, то сейчас количество намного меньше», - сказала председатель партии «Действие и Солидарность».

    СМИ также писали о том, что на акциях протеста, организованных оппозицией, приходят все меньше людей. Так, если еще год назад PAS и PPDA выводили на улицу несколько тысяч человек, то сейчас их количество едва доходит до одной тысячи.

     

       

       

       

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