Оснащение Нацармии не достигает даже 1/3 арсенала Приднестровья

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Оснащение Национальной армии не достигает даже 1/3 арсенала, который имеет группа войск, дислоцированная на левом берегу Днестра.

Бюджет Национальной армии в течение долгого времени был скромным, между 0,3 и 0,5% от ВВП, отметил эксперт ИРСИ Юрие Готишан.

Начиная с 2009 года, финансирование Национальной армии снизилось. Бюджет, выделенный вооружённым силам на 2017 год, едва покрывает операционные расходы, поэтому и речи не может быть об оснащении и финансовых надбавках для личного состава, которые предполагают развитие нацармии, сказал Юрие Готишан.

Спасательным кругом может быть участие молдавских военнослужащих в различных международных операциях по поддержанию мира. Последние споры между президентом, правительством и некоторыми политическими формированиями приводят к еще большей отсталости области, считает эксперт.

По его мнению, государство самостоятельно не имеет потенциала и финансовых ресурсов, чтобы модернизировать и укреплять армию. Молдавская военная техника очень изношена и не может справиться с российскими войсками специального назначения, дислоцированными в приднестровском регионе. Есть солдаты в зоне безопасности, которые осуществляют службу в довольно трудных условиях.

„Если говорить о безопасности воздушного пространства и боевой, то ситуация является плачевной. Финансирование войск никогда не было приоритетом, и на самом деле это не проблема нынешней или бывшей власти”, - сказал Юрие Готишан, спросив, если в нынешней конъюнктуре является действительным статус нейтралитета Республике Молдова.