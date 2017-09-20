Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Оснащение Нацармии не достигает даже 1/3 арсенала Приднестровья

    20.09.2017 11:03 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Оснащение Национальной армии не достигает даже 1/3 арсенала, который имеет группа войск, дислоцированная на левом берегу Днестра. 

    Бюджет Национальной армии в течение долгого времени был скромным, между 0,3 и 0,5% от ВВП, отметил эксперт ИРСИ Юрие Готишан.

    Начиная с 2009 года, финансирование Национальной армии снизилось. Бюджет, выделенный вооружённым силам на 2017 год, едва покрывает операционные расходы, поэтому и речи не может быть об оснащении и финансовых надбавках для личного состава, которые предполагают развитие нацармии, сказал Юрие Готишан.

    Спасательным кругом может быть участие молдавских военнослужащих в различных международных операциях по поддержанию мира. Последние споры между президентом, правительством и некоторыми политическими формированиями приводят к еще большей отсталости области, считает эксперт.

    По его мнению, государство самостоятельно не имеет потенциала и финансовых ресурсов, чтобы модернизировать и укреплять армию. Молдавская военная техника очень изношена и не может справиться с российскими войсками специального назначения, дислоцированными в приднестровском регионе. Есть солдаты в зоне безопасности, которые осуществляют службу в довольно трудных условиях.

    „Если говорить о безопасности воздушного пространства и боевой, то ситуация является плачевной. Финансирование войск никогда не было приоритетом, и на самом деле это не проблема нынешней или бывшей власти”, - сказал Юрие Готишан, спросив, если в нынешней конъюнктуре является действительным статус нейтралитета Республике Молдова.

    Обновлено ( 20.09.2017 13:26 )  

       

       

       

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