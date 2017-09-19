Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриан Канду: президент Додон сам себе выкапывает яму

    19.09.2017 19:14 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Решение Конституционного суда поставит точку в институциональной блокировке, созданной отказом президента Игоря Додона назначить на должность министра обороны Еуджена Стурзу, кандидата от правящей коалиции.

    Это позиция председателя Парламента Андриана Канду.

    ,,Насколько мне известно, армия может скоро не признавать президента. Но  президент Додон сам себе выкапывает яму и упадет в ловушку, когда отказывается соблюдать конституционные положения”, сказал председатель  Парламента после традиционного заседания ДПМ.

    Глава высшего законодательного органа говорит, что Игорь Додон обязан назначить Стурзу министром обороны после того, как Правительство вторично выдвинуло его кандидатуру. ,,Если в Конституции ясно написано, что он обязан принять кандидатуру министра во второй раз, тогда он должен это сделать, нравится ему это или нет. Он находится в оппозиции по отношению к нынешней власти, ведет себя соответствующим образом, мы это понимаем, но в то же время нам не нужно дойти до институциональных блокировок”, сказал Андриан Канду.

    Правительство обратилось в Конституционный суд с требованием о толковании ст. 98, абзац (6) Конституции Республики Молдова, с тем чтобы разъяснить действия, которые могут быть приняты премьер-министром, и решения, которые могут быть приняты Парламентом, если Президент Республики Молдова откажется от повторного предложения о назначении министра. Решение по даному вопросу было принято на специальном заседании Кабинета министров во вторник, 19 сентября.

     

       

       

       

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