Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Посол США в Молдове Джеймс Петтит считает, что молдавские СМИ не отражают интересы граждан и сконцентрированы в руках нескольких политико

    18.09.2017 17:23 TVC21 Новости - Политика

    Об этом Джеймс Петтит заявил на конференции в Кишиневе, посвященной зарубежной пропаганде.

    Конференция «СМИ в Молдове, аудитория и плюрализм», организованная парламентом и Freedom House, прошла в Кишиневе 14 сентября. Многие выступавшие на ней говорили о монополизации молдавских СМИ. «Большая часть молдавских СМИ сконцентрирована в руках нескольких политиков. Проблема заключается в том, что СМИ не отражают интересы граждан», — сказал американский посол, сообщает newsmaker.md

    Об этом говорил и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. По его словам, борьба с внешней пропагандой важна, «но нужно отметить, что крупные медиахолдинги сконцентрированы в руках нескольких человек». Глава литовского МИД также подчеркнул, что нельзя бороться с пропагандой за счет собственной лжи. «Я говорил, что ложь не может быть альтернативной формой борьбы. Использование госмашины для этого наоборот, демотивирует людей. Мы не должны заниматься пропагандой, мы должны искать альтернативные источники информации», — считает дипломат.

    Большая часть молдавского телевизионного медиарынка, напомним, поделена между демократами и социалистами. Лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку принадлежат или подконтрольны телеканалы Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV, CTC-Moldova и Familia. Социалистам принадлежат телеканалы «НТВ-Молдова», THT-Exclusivе и Accent TV.

     

       

       

       

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