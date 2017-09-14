Партии Нэстасе и Санду могут выступить единым фронтом на выборах в 2018

Партия Платформа „Достоинство и правда” может выступить единым фронтом с Партией действия и солидарности на парламентских выборах 2018 года.

Об этом лидер ПППДП Андрей Нэстасе заявил в эфире передачи „Important”.

Андрей Нэстасе утверждает, что он уже обратился с таким предложением к партии Майи Санду. „Я очень чётко сказал, что в парламентской кампании нам суждено идти вместе, особенно если мы не сумеем отменить смешанную систему”, - сказал Андрей Нэстасе. Лидер ПППДП сообщил, что в настоящее время он ждёт ответа от ПДС.



В то же время Андрей Нэстасе отметил, что если его партия попадёт в парламент после выборов, она ни в коем случае не создаст альянс с Демократической партией или с Партией социалистов. „Поддерживать сегодня Плахотнюка означает поддерживать Додона, и наоборот. Электорат этих двух партий должен очень чётко понимать, что их обманывают”, - говорит Андрей Нэстасе.