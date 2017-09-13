Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гимпу: Не может быть досрочного отстранения примара от должности

    13.09.2017 10:29 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Генпримар Кишинёва Дорин Киртоакэ не может быть досрочно отстранён от должности путём референдума, считает лидер Либеральной партии Михай Гимпу.

    Об этом председатель Либеральной партии Михай Гимпу заявил в эфире передачи „Important.

    По словам лидера ЛП, существуют расхождения между Кодексом о выборах и Законом о местном самоуправлении. Михай Гимпу утверждает, что в главе закона, посвящённой деятельности примара, не предусмотрена возможность его досрочного отстранения через референдум. „Здесь мы проанализируем и, возможно, обратимся в Конституционный суд. Не может быть досрочного отстранения примара от должности через референдум”, - считает Михай Гимпу.

    Как отмечает председатель ЛП, Кодекс о выборах предусматривает, что отзыв примара путём референдума возможен в случае несоблюдения им интересов местного сообщества, ненадлежащего исполнения предусмотренных законом обязанностей местного выборного лица, нарушения моральных и этических норм, подтверждённого в установленном порядке. По его мнению, наличие этих нарушений должны были зафиксировать какое-либо учреждение или суд. „Что нарушил примар? Вот от чего должен был отталкиваться судья, который рассматривал просьбу социалистов о регистрации подписей, собранных с целью организации референдума”, - заявил Михай Гимпу.

    Лидер либералов отметил, что дела, открытые в отношении примара муниципия Кишинёв, являются политическим заказом.

    Во вторник, 12 сентября, Кишинёвский муниципальный совет установил дату проведения местного референдума об отзыве с должности генерального примара Дорина Киртоакэ. Жителей столицы и пригородов ждут на избирательных участках 19 ноября. Решение было принято голосами 26 советников из 51. Дорин Киртоакэ является первым заместителем председателя Либеральной партии. В его отношении ведётся следствие в рамках ряда уголовных дел о коррупции и злоупотреблении влиянием. Киртоакэ заявляет о своей невиновности.

    Сбор подписей для референдума об отзыве генпримара столицы был инициирован Партией социалистов Республики Молдова.

     

     

       

       

       

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