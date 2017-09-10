СИБу празднует 26 лет со дня создания

Директор СИБ Михай Балан отметил, что за 26 лет ведомство много раз реформировали и все эти реформы были продиктованы временем.

"Набор инструментов для повышения эффективности государственных институтов и предотвращение внешнего вмешательства во внутренние дела страны стал шире. Мы предотвратили утечки секретной информации и попытки вербовки источников иностранными спецслужбами. Также мы не допустили эскалации конфликта на Днестре", - сказал директор СИБ Михай Бэлан.

Спикер Андриан Канду высоко оценил работу офицеров СИБа и поблагодарил их за преданность.

"Вы отстраняетесь от политических конфликтов и разногласий. Это важно, когда у правительства, парламента и президента разные позиции по некоторым вопросам", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

9 сентября 1991 года указом главы государства в Молдове был распущен КГБ и создано министерство национальной безопасности. Восемь лет спустя его реорганизовали в СИБ.