Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • СИБу празднует 26 лет со дня создания

    10.09.2017 12:26 TVC21 Новости - Политика

    Директор СИБ Михай Балан отметил, что за 26 лет ведомство много раз реформировали и все эти реформы были продиктованы временем. 

    "Набор инструментов для повышения эффективности государственных институтов и предотвращение внешнего вмешательства во внутренние дела страны стал шире. Мы предотвратили утечки секретной информации и попытки вербовки источников иностранными спецслужбами. Также мы не допустили эскалации конфликта на Днестре", - сказал директор СИБ Михай Бэлан.

    Спикер Андриан Канду высоко оценил работу офицеров СИБа и поблагодарил их за преданность.

    "Вы отстраняетесь от политических конфликтов и разногласий. Это важно, когда у правительства, парламента и президента разные позиции по некоторым вопросам", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

    9 сентября 1991 года указом главы государства в Молдове был распущен КГБ и создано министерство национальной безопасности. Восемь лет спустя его реорганизовали в СИБ.

     

       

       

       

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