Андриан Канду: Президент ошибочно понимает должность Верховного главнокомандующего

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Спикер Андриан Канду сегодня раскритиковал решение президента Республики Молдова Игоря Додона запретить участие молдавских военнослужащих в международных учениях.

На брифинге председатель парламента уточнил, что глава государства злоупотребляет некоторыми предложенными ему по закону инструментами, и на следующем заседании Высшего совета безопасности эти вопросы будут обсуждаться.

«На следующем заседании Совбеза я буду настаивать на обсуждении вопросов, связанных с последствиями неучастия военнослужащих в учениях. Мы оценим соблюдение закона, тем более что есть ранее одобренный план учений с участием молдавских военных», - сказал Канду.

Он отметил, что отсутствие Национальной армии на военных учениях влияет на уровень ее подготовки.

Сегодня президент Республики Молдова Игорь Додон объявил, что подписал приказ о запрете участия молдавских военнослужащих в учениях за рубежом без согласия главы государства. Также сегодня он потребовал от премьера Павла Филипа отправить в отставку руководство Министерства обороны. Глава государства также сказал, что начал служебное расследование, чтобы выяснить, кто нарушил приказ президента, затем эти лица будут наказаны и понижены в звании и должности.

В среду правительство приняло постановление об участии контингента молдавских военных в учениях «Rapid Trident» на Украине. Глава государства, однако, приостановил постановление правительства, но военные не подчинились этому решению и отправились на учения в соседнее государство.