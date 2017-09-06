Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип решил, что молдавские военные примут участие в учениях в Украине

    06.09.2017 10:31 TVC21 Новости - Политика

    На заседании правительства премьер Павел Филип заявил, что молдавские военнослужащие смогут принять участие в учениях в Украине, чтобы усилить военный потенциал национальной армии.

    Более того, премьер-министр потребовал введения в повестку дня заседания правительства решения об участии военнослужащих в заграничных учениях.

    Павел Филип прокомментировал также и решение президента Игоря Додона о запрете на участие молдавских военнослужащих в военных маневрах в Украине.

    - Глава государства отказался от участия молдавского контингента в военных учениях в Украине. Это шестой отказ, которому предшествовало 5 других. В основном, бюджет маневров и учений спонсируется нашими партнерами по развитию. Неучастие в этих уже 6 маневрах обойдется в более 5 млн леев. Не могу понять причин. Нет правдоподобных аргументов и оснований. Не думаю, что кому-то нужна слабая армия. Мы должны внести ясность в эту ситуацию. Давайте вынесем решение правительства об участии военнослужащих в однодневной стажировке в Украине в повестку дня, - уточнил премьер Павел Филип.

    Обновлено ( 06.09.2017 10:34 )  

       

       

       

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