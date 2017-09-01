Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Александр Тэнасе: Глава государства не может вести себя как Робин Гуд

    01.09.2017 12:28 TVC21 Новости - Политика

    По мнению Александра Тэнасе, экс-главы Конституционного суда, Игорь Додон ведет себя так, будто он губернатор одной из областей России, но никак не президент Республики Молдова.

    "Не может глава государства ехать в Москву с визитом и не иметь в составе делегации хоть одного представителя МИДЕИ", - говорил экс-судья КС в эфире программы Important.

    Тэнасе выразил недовольство тем, что глава государства позволяет себе оскорблять иностранных послов, как это было с послами Румынии и Соединенных Штатов.

    "Глава государства - он президент для всех, не только для социалистов, гагаузов и т.д. Он не может вести себя как Робин Гуд", - продолжает Тэнасе.

    Напомним, бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе назвал Игоря Додона подлецом в ответ на заявления президента о тех, кто в Кишиневе борется за объединение с Румынией.

     

       

       

       

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