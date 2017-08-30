Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Красносельский посоветовал партнёрам не проверять регион «на слабо»

    30.08.2017 11:55 TVC21 Новости - Политика

    Вокруг Приднестровья сейчас выстраивается новая международная политическая повестка.

    Такое мнение в ходе пресс-конференции озвучил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский. Глава государства напомнил, что на территории соседней Украины уже длительное время не утихают боевые действия, в то же время Молдова проводит целенаправленную политику по выдавливанию российских миротворцев.

    «Молдова, на мой взгляд, еще не переболела желанием решить вопрос силовым путем. Какие факторы тому подтверждение? Я хочу вас вернуть к решению Конституционного суда Республики Молдова, которое четко дало понять, Россия - это оккупант. Приднестровье — это оккупационная зона. И всем политикам предлагается и вменяет в обязанность применить все политико-дипломатические меры вплоть до военных для решения данной проблемы. Это первое решение, которое говорит о желании поставить точку в мирных переговорах», — подчеркнул Красносельский.

    Красносельский посоветовал партнёрам не проверять регион «на слабо».

    «Я всем советую не проверять нас «на слабо». И я вам говорю, как и президент, как главнокомандующий, как генерал. От этого ничего хорошего для вас не получится. Наоборот, надо искать точки соприкосновения, решать те проблемы, которые существуют: экономические, культурные, гуманитарного характера. На надо думать о войне. На войне нет победителей. И есть хорошая фраза: «Кто готовится к войне, должен готовиться не к победе, а к потерям, которые неизбежны”", — заключил глава Приднестровья.

     

       

       

       

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