Вокруг Приднестровья сейчас выстраивается новая международная политическая повестка.

Такое мнение в ходе пресс-конференции озвучил глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский. Глава государства напомнил, что на территории соседней Украины уже длительное время не утихают боевые действия, в то же время Молдова проводит целенаправленную политику по выдавливанию российских миротворцев.

«Молдова, на мой взгляд, еще не переболела желанием решить вопрос силовым путем. Какие факторы тому подтверждение? Я хочу вас вернуть к решению Конституционного суда Республики Молдова, которое четко дало понять, Россия - это оккупант. Приднестровье — это оккупационная зона. И всем политикам предлагается и вменяет в обязанность применить все политико-дипломатические меры вплоть до военных для решения данной проблемы. Это первое решение, которое говорит о желании поставить точку в мирных переговорах», — подчеркнул Красносельский.

Красносельский посоветовал партнёрам не проверять регион «на слабо».

«Я всем советую не проверять нас «на слабо». И я вам говорю, как и президент, как главнокомандующий, как генерал. От этого ничего хорошего для вас не получится. Наоборот, надо искать точки соприкосновения, решать те проблемы, которые существуют: экономические, культурные, гуманитарного характера. На надо думать о войне. На войне нет победителей. И есть хорошая фраза: «Кто готовится к войне, должен готовиться не к победе, а к потерям, которые неизбежны”", — заключил глава Приднестровья.