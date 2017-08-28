Павел Филип: Призывы к пересмотру вектора евроинтеграции очень опасны

Премьер-министр Молдовы Павел Филип убежден, что европейская интеграция является естественным путем развития страны, которая с каждым годом, шаг за шагом, становится частью европейской цивилизации.

Об этом глава он заявил в своем поздравительном послании к гражданам по случаю 26-й годовщины независимости страны.

"Молдова не только с географической и культурной точки зрения является европейским государством. Наша страна день за днем, шаг за шагом становится составной частью европейской цивилизации, и я убежден, что все призывы к пересмотру стратегического вектора европейской интеграции нашего государства безответственны и очень опасны. Настало время отказаться от спекуляций ностальгией по прошлому, потому что мы не можем оставаться государством упущенных возможностей, находясь в плену безответственных политиков", - заявил премьер.

Филип призвал политиков Молдовы мобилизоваться и объединиться в единый европейский фронт ради будущего процветания страны.

Премьер подчеркнул при этом, что за 26 лет независимости было больше обещаний, чем достижений, больше разочарований, чем осуществления намеченных целей, больше бедности, чем благополучия.

"И все же, ожидания остаются. Однако, большие ожидания требуют от всех нас и больше ответственности, терпения, и очень-очень много труда для достижения поставленных перед страной задач", - подытожил Филип.