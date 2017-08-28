Владимир Воронин: страна все ближе к катастрофе

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Третий президент Молдовы, лидер Партии коммунистов республики Владимир Воронин считает, что страна с каждым днем становится ближе к катастрофе.

На вопрос журналистов о том, как он характеризует текущую ситуацию в Молдове, Воронин ответил, что положение страны "катастрофическое".

"Каждый день страна все ближе к катастрофе со всех точек зрения. А перспективы Молдовы зависят от всех граждан республики. Если осознаем, что мы настоящие хозяева страны, то что-то получится", — заявил Воронин представителям СМИ после возложения цветов к памятнику господарю Молдовы Штефану Великому по случаю Дня независимости республики.

Молдова обрела независимость в августе 1991 года после путча в СССР. Двадцать седьмого августа парламент принял декларацию о независимости, последовав примеру прибалтийских стран, Грузии, Армении и Украины. Спустя несколько часов после принятия документа независимость республики признала Румыния.

В декабре 1991 года после подписания Беловежских соглашений и распада СССР новое государство — Республика Молдова — было признано несколькими десятками стран, в том числе США, Турцией, Францией, Германией, а затем Россией, Украиной и другими государствами.