Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Владимир Воронин: страна все ближе к катастрофе

    28.08.2017 11:10 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Третий президент Молдовы, лидер Партии коммунистов республики Владимир Воронин считает, что страна с каждым днем становится ближе к катастрофе.

    На вопрос журналистов о том, как он характеризует текущую ситуацию в Молдове, Воронин ответил, что положение страны "катастрофическое".

    "Каждый день страна все ближе к катастрофе со всех точек зрения. А перспективы Молдовы зависят от всех граждан республики. Если осознаем, что мы настоящие хозяева страны, то что-то получится", — заявил Воронин представителям СМИ после возложения цветов к памятнику господарю Молдовы Штефану Великому по случаю Дня независимости республики.

    Молдова обрела независимость в августе 1991 года после путча в СССР. Двадцать седьмого августа парламент принял декларацию о независимости, последовав примеру прибалтийских стран, Грузии, Армении и Украины. Спустя несколько часов после принятия документа независимость республики признала Румыния.

    В декабре 1991 года после подписания Беловежских соглашений и распада СССР новое государство — Республика Молдова — было признано несколькими десятками стран, в том числе США, Турцией, Францией, Германией, а затем Россией, Украиной и другими государствами.

    Обновлено ( 28.08.2017 11:12 )  

       

       

       

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