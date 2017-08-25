Ион Стурза: Игорь Додон не доведет свой мандат до конца

Президент Игорь Додон не доведет свой мандат до конца, если учесть ситуацию, которая складывается в настоящее время. Заявления в этом смысле были сделаны на передаче „Important”.

Бывший премьер-министр Ион Стурза заявил, что в этом отношении уже существуют очень тонко переданные общественности сигналы. „Импичмент в Парламенте, одобрительное решение Конституционного суда и, возможно, его устранение как физическое лицо в стиле Влада Филата”, говорит Ион Стурза. Вместе с тем, по его мнению, это чрезвычайно опасный вариант. „Не следует дотрагиваться до Игоря Додона, разве что в случае грубого национального предательства”, сказал бывший премьер.

Бывший премьер-министр считает, что в настоящее время за спиной президента стоят около 70% населения Республики Молдова, а это масса людей, которыми необходимо будет управлять после его устранения. „Я думаю, что с ним надо бороться в публичных выступлениях, в проявлении своей позиции, решениями Парламента, который бы отреагировал своими выступлениями в качестве политического института, но не идти по пути максимального кризиса, который может привести к очень жесткому столкновению между сторонниками и противниками Додона в Республике Молдова”, сказал экс-премьер.