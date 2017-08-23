Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Молдова просит ООН обсудить вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

    23.08.2017 12:13 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Кишинев обратился к ООН с просьбой включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи.

    Молдавия просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Соответствующее письмо постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Морару обнародовано во вторник, 22 августа, передает Deutsche Welle.

    В Кишиневе убеждены, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", отмечается в письме. Морару попросил ООН поддержать усилия Молдавии, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории".

    Постпред Молдавии при ООН привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года". 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.

    2 мая Конституционный суд Молдавии признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.

    30 июля правительство Молдавии опубликовало заявление, в котором обвинило российских военных в Приднестровье в симпатиях сепаратистскому режиму, а Москву - в невыполнении ряда двусторонних и международных соглашений об урегулировании  конфликта в регионе. "Операция по поддержанию мира превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны", - указывалось в документе.

     

       

       

       

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