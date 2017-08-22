Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Дьяков считает опасными разговоры по поводу полномочий Гагаузии

    22.08.2017 15:08 TVC21 Новости - Политика

    Почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков сожалеет о ворчании некоторых представителей Комрата в отношении компетенций региона.

    Такие дискуссии опасны, как для Комрата, так и для Кишинева, предупредил политик. Он выступил с комментариями на эту тему в связи с празднованием в автономии «27-й годовщины провозглашения Республики Гагаузия».

     «Присоединяюсь ко всем поздравлениям гагаузам в связи с приобретением в 1994 году возможности обустраивать свою жизнь. Я единственный из нынешних депутатов, которые тогда голосовали за принятие этого закона. Считаю, что тогда и в Комрате, и в Кишиневе поступили очень мудро и ответственно. Поэтому удивительно ворчание некоторых в Комрате и лжепатриотические дергания в Кишиневе по поводу полномочий ветвей власти Гагаузии. По-моему, это опасно как для одних, так и для других. И уж точно не способствует укреплению стабильности, о чем, якобы, пекутся многие активные борцы», – заявил Дьяков.

    В субботу, 19 августа, жители региона отметили 27-ю годовщину провозглашения так называемой Гагаузской Республики, непризнанной  Кишиневом. После нескольких лет противостояния  между Кишиневом и Комратом, в 1994 году парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии, предоставив ей  автономию в составе Республики Молдова.

     

       

       

       

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