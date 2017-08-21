Воронин: Пока избиратель не будет голосовать осознанно, ничего не изменится

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Большая часть политического класса сегодня коррумпирована, и в особенности та, что находится у власти, потому что она представляет собой лицо страны.

Она должна решать существующие проблемы, но коррупция преобладает, и это означает не только то, что кто-то берёт и даёт деньги, но также и то, что людей продвигают на должности лишь потому, что они являются членами определённой партии. Заняв должность, эти люди выполняют указания своего босса, а не работают в интересах граждан и страны. Такие заявления сделал бывший президент, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин в интервью приуроченном к 26-летию независимости Республики Молдова.

Бывший глава государства считает, что избиратели заслуживают своё правительство. „И мы, коммунисты, виновны в том, что в недостаточной мере разъяснили избирателям, что за этим последует, хотя мы и говорили людям, что в первую очередь они голосуют ради самих себя. Но и мы не можем быть провидцами. Кто знал, что купят стольких депутатов, что украдут столько миллиардов? В первую очередь, проблема исходит от избирателя. Он голосует не так, как ему подсказывает разум, а в зависимости от того, кто и как его „просит”. Пока избиратель не будет голосовать осознанно, ничего не изменится, потому власти пользуются возможностью на выборах разбрасывать миллионы направо и налево, покупая голоса людей. Мы сами рубим под собой ветку. Их покупают морально, их покупают с помощью взятки, до выборов, в день выборов и после него”, - полагает политик.

По словам Владимира Воронина, было бы хорошо, чтобы человек осознавал, что тот бюллетень, который он бросает в избирательную урну, имеет более высокую ценность, чем любые денежные суммы. Он имеет ценность для него самого, как гражданина, в течение следующих четырёх лет его жизни. „К сожалению, даже если мы это и объясняем, приходят те, кто суёт гражданину 300-400 леев, и он продаёт интересы своей семьи и собственные интересы, интересы страны, а затем ходит и причитает. Я уже говорил ранее, что если будет проведён международный конкурс причитаний, то молдаване, несомненно, возьмут на нём главный приз: „О, Господи, что мне делать!”. И так всё время, 26 лет повторяется это „О, Господи!””, - говорит экс-президент.

Лидер ПКРМ заявил, что определение „захваченное государство”, закрепившееся за Республикой Молдова ещё пять лет назад, актуально и сегодня. Более того, сегодня к нему добавился вопрос: „кем оно захвачено?”. „Его захватила та же мафиозная, преступная группировка, которая сегодня управляет страной”, - отвечает политик. По его словам, эти мафиозные преступные структуры существовали всегда с момента обретения независимости: „Находясь у власти, ПКРМ боролась с ними, особенно с преступностью в государственных учреждениях, и во многом преуспела”.

„Это понятие „захваченного государства” со временем дополнилось новыми элементами. Вот, состоялись парламентские выборы, подведены их итоги: одна партия прошла в парламент с 19 мандатами, другая – с 21 мандатом (то есть мы), ещё одна – с 25. Сейчас та партия, что прошла с 19 мандатами, Демократическая партия, обладает большинством – свыше 50 мандатов. Их купили как поросят на рынке – разве это нормально? Это называется законом?”, - задаётся вопросами Владимир Воронин.