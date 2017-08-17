Канду: Власти не допустят сворачивания курса на Европейский союз

Мы добьёмся успеха, как государство и как общество, только если начнём верить в свои силы и в свою страну,- считает Андриан Канду. Европейский союз является для нас моделью развития.

"Мы хотим жить столь же хорошо, безопасно, свободно и благополучно, как в Европе. Более того, мы хотим быть (и я уверен, что мы будем) частью ЕС. Для того, чтобы это произошло раньше, мы и в дальнейшем должны работать, по меньшей мере, столь же интенсивно, как и в последние два года”. Такое заявление сделал председатель парламента Андриан Канду в интервь приуроченном к 26-летию независимости Республики Молдова.

Канду также указал на необходимость осознания того, что свобода выражения мнений предполагает и ответственность, что толерантность означает способность допускать иные точки зрения, даже если они тебе не нравятся, что твои права не могут быть важнее прав того, кто находится рядом, что если ты хочешь иметь хорошие образование и медицину, ты, хотя бы, должен платить налоги. Нужно понять и многие другие важные вещи, которые мы познаём вместе на этом пути европейской интеграции.

„Таким образом, помимо крупных законодательных преобразований, правил, стандартов и т.д., помимо политики и политиков, у нас есть способ существования, который близок европейскому, но местами нуждается в коррективах. Эти коррективы иногда болезненны и увеличивают число евроскептиков. Тем не менее, история не знает таких прецедентов, чтобы народ выбрал менее развитую цивилизационную модель. Поэтому – да, я уверен в необратимости пути европейской интеграции Молдовы”, - считает глава законодательного органа.

Председатель парламента заявил, что нынешние власти не допустят сворачивания курса на Европейский союз. Кроме того, когда принятая на вооружение политика будет реализована в полном объёме, число желающих иного курса развития окажется ничтожным. Чиновник считает, что люди уже убедились в соблюдении властями своих обязательств и выполнении ими всего, что было обещано. „Если Вы не верите политику, то поверьте отцу троих детей, которых я ращу здесь – Молдова меняется и продолжит меняться до тех пор, пока не станет такой, какой мы хотим её видеть, страной, в которой хотелось бы жить”, - отметил Канду.

Глава законодательного органа указал на наличие (быть может – впервые в истории) чёткой концепции того, как должна выглядеть Республика Молдова. По его словам, все реформы и решения двух последних лет имеют единственную цель – превратить страну в дружелюбное для граждан государство, в том числе, предоставляющее равные возможности для самоутверждения всем его жителям.„Мы начали с системы правосудия, ведь если закон применяется избирательно, то невозможно обеспечить развитие страны и гарантировать безопасность её гражданам. Новый качественный скачок мы сумели сделать в борьбе с коррупцией, стерев границу между малой и крупной коррупцией. Мы также сократили зарегулированность и излишние проверки, которые поощряли взяточничество и беззакония в отношениях между чиновниками и бизнесом”, - пояснил чиновник.

Кроме того, по словам спикера, была обеспечена независимость прокуроров и судей, что позволило начать новые громкие расследования и осудить бывшего премьер-министра, а также начать уголовное преследование министров и других высокопоставленных должностных лиц из нынешнего или бывших составов правительства. Удалось обеспечить безопасность банковской системы за счёт пакета законов, который заблокировал один из основных источников незаконного финансирования для многих политиков и мнимых бизнесменов. Началась реформа системы государственного управления, ведь, по его мнению, Молдова нуждается в эффективном и честном бюрократическом аппарате. Была внедрена практика тесного сотрудничества между исполнительной и законодательной ветвями власти, намерения и планы работы властей на благо людей стали публичными и предсказуемыми.

„Мы и далее будем фокусироваться на улучшении качества жизни. Мы создали базу, которая позволяет открывать новый бизнес и развивать уже существующий на льготных условиях, потому что нам нужны хорошо оплачиваемые рабочие места. Наш подход является системным, потому что осуществляемые нами изменения преследуют не только краткосрочную цель в виде улучшения ситуации, но и направлены на развитие страны в течение грядущих десятилетий”, - подвёл итог Андриан Канду.