Мариан Лупу: Додон перешел все красные линии, какие только можно перейти

Фрагмент из интервью «Свободной Европе»:

…в Санкт-Петербурге: «Спросите у Додона. Он знает лучше», с намеком на русского царя Ивана Грозного, который, когда не хотел отвечать на вопрос, говорил: «Спросите у моего придворного шута, он знает лучше». Лично я не склонен усматривать в этом что-либо случайное – что сказал и как сказал президент Путин. Особенно, в таком официальном формате… Президент Путин, я уверен, хорошо взвешивает каждое свое слово. И одним этим предложением он всем показал, где место президента Додона. Места партнера нет, есть место исполнителя. Так что посыл был ясен, и он был выражен крайне изящно: делать то, что он ему скажет. Это что касается отношений на личном уровне.

Исходя из моего политического опыта, могу сказать, что при любых отношениях, если хочешь, чтобы тебя уважали – не любили, а хотя бы уважали – надо уметь говорить «нет». В противном случае не следует рассчитывать ни на любовь, ни на уважение. Тобой будут лишь пользоваться.

Я думаю, у г-на Додона места для «нет» просто не осталось, потому что он перешел все красные линии, какие только можно было перейти, и впал в феодальную зависимость, в рабство, и поле для маневров у него попросту отсутствует.