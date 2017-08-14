Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • США приостановили помощь Нацармии Молдовы

    14.08.2017 11:41 TVC21 Новости - Политика

    США не прекратили финансовую поддержку Национальной армии Молдовы, но приостановили финансирование закупки оборудования для участия молдавских солдат в военных учениях за рубежом.

     Об этом заявил посол США в Молдове Джеймс Петтит во время визита в Центр подготовки военных в Бульбоаке.

    Отвечая на вопросы журналистов о прекращании предусмотренного ранее финансирования в размере $12,5 млн, Петтит уточнил, что финансовая помощь не остановлена полностью.

    «К сожалению, как мы заметили, в этом году Нацармия Молдовы не участвовала в военных учениях за границей. Мы этот вопрос обсуждали, и надеемся, что в будущем армия примет участие в международных учениях»,— сказал американский посол.

    Он также уточнил, что речь идет всего лишь о паузе в закупке оборудования, поскольку необходим конкретный план будущего участия Национальной армии в учениях за рубежом.

    Петтит не ответил на вопрос, что предпримут США, если президент Игорь Додон и в дальнейшем будет запрещать участие молдавских военных в международных учениях. «Наша цель — развитие и улучшение Нацармии, а международные учения — важная часть улучшения способностей военных», — подчеркнул дипломат.

    Между тем, в пресс-релизе посольства США в Молдове говорится, что республика еще в 2012 году присоединилась к программе GPOI, являющейся вкладом правительства США в план действий G8 по улучшению международных миротворческих операций. В рамках этой программы ведется подготовка 22-ого миротворческого батальона к участию в этих миссиях, что включает строительные проекты для модернизации Центра подготовки военных в Бульбоаке.

    В посольстве сообщили, что США уже инвестировали $1,1 млн для модернизации учебных мест и дорог в рамках долговременного партнерства с Республикой Молдова в области безопасности.

    «Будущие проекты включают модернизацию дорог, казарменных помещений, санитарных узлов, учебных мест, офисов и медицинского пункта. Правительство США намеревается инвестировать в местную экономику, по крайней мере, еще $1,2 млн, чтобы подготовить молдавских военных к участию в международных миротворческих операциях»,— говорится в коммюнике.

    В начале этой недели экс-министр обороны Анатол Шалару заявил, что США прекращают финансирование молдавской армии по программе Foreign Military Financing (FMF). Шалару подчеркнул, что те $12,5 млн, которые ежегодно поступают в Молдову в различных формах, предназначены для реформирования и модернизации Нацармии.

    В качестве мотива, послужившего для американцев прекратить финансирование, Шалару назвал отказ молдавского президента разрешить молдавским военным участвовать в международных учениях. Он также обвинил Додона в том, что тот хочет прекратить и участие Молдовы в программе GPOI.

     

       
       
       

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