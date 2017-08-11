Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Чубашенко рисует мрачные перспективы для главы государства

    11.08.2017 00:14 TVC21 Новости - Политика

    «Журналисты удивляются, что за первые семь месяцев своего президентства Додон пять раз отдыхал в краткосрочных отпусках. Но ничего удивительного в этом нет. Чем же еще заниматься бесполномочному президенту, который реально ни на что повлиять не может?

    В ходе последней молдавской электоральной кампании Чубашенко открыто призвал сторонников голосовать за кандидатуру Игоря Додона. Спустя всего несколько месяцев он был вынужден публично попросить прощения у всего молдавского народа за этот призыв.

    «Судя по всему, решение об импичменте Додону уже принято Плахотнюком, и будет реализовано до конца этого года. Прокуратура, руководителя которой Додон помог назначить Плахотнюку, легко найдет массу мотивов для начала уголовного преследования президента. Это может быть банальная коррупция (мутные схемы ремонта зданий администрации президента, его резиденции в Кондрице, сомнительного финансирования многочисленных акций «под патронажем президента»), превышение полномочий (Додону предложат какого-нибудь пронатовца на пост министра обороны, а он откажется подписать указ, после чего в дело вступят Конституционный суд и Высшая судебная палата), измена Родине (Шалару уже обвинил Додона в подрыве национальной безопасности и обороноспособности)», - рисует Чубашенко весьма мрачные для главы государства перспективы.

    Это понимает сегодня и гражданское общество Молдовы: если Влад Плахотнюк принял решение посадить Додона в соседнюю с Филатом камеру, то уже и не важно, по какой статье это будет сделано. «Был бы президент, а статья найдется…», - напоминает зампред НП.

     

       
       

       

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