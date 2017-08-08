Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Есть ли достаточно причин для вынесения импичмента президенту Додону? Ответ Мариана Лупу

    08.08.2017 20:34 TVC21 Новости - Политика

    Лидера парламентской фракции Демократической партии Молдовы Мариана Лупу спросили, есть ли достаточно причин для вынесения импичмента президенту Додону.

    «Я, по крайней мере, сейчас, в эту игру не играю. Единственное, что мне сейчас подсказывает логика, это то, что на этапе, когда Додон пользуется популярностью, когда он очень хорошо разыгрывает свою карту, заявляя: «Ребята, я бы хотел что-то сделать, но не могу, потому что они мне мешают». Если наше общество принимает это, тогда процедура импичмента будет ему только на руку, еще повысит его рейтинги, и это, по-моему, глупо. Пустое занятие», — заявил Лупу.

    На вопрос, являются ли все-таки отношения Игоря Додона и Влада Плахотнюка дружескими, Мариан Лупу ответил следующее: «В политике они скорее враги; а дружескими, насколько мне известно, их отношения никогда и не были».

    Касательно раздела сфер влияния между этими двумя политиками, лидер фракции демократов заявил: «Категорически, нет. Сферы влияния политиков, особенно занимающих официальные должности, разделены Конституцией и законодательством. Игорь Додон – президент страны и его полномочия предусмотрены Конституцией. Мы, парламентское большинство и правительство также работаем в соответствии с законами. Законы четко распределяют сферы влияния».

    Обновлено ( 08.08.2017 20:38 )  

       

       
       

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