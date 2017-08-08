Есть ли достаточно причин для вынесения импичмента президенту Додону? Ответ Мариана Лупу

Лидера парламентской фракции Демократической партии Молдовы Мариана Лупу спросили, есть ли достаточно причин для вынесения импичмента президенту Додону.

«Я, по крайней мере, сейчас, в эту игру не играю. Единственное, что мне сейчас подсказывает логика, это то, что на этапе, когда Додон пользуется популярностью, когда он очень хорошо разыгрывает свою карту, заявляя: «Ребята, я бы хотел что-то сделать, но не могу, потому что они мне мешают». Если наше общество принимает это, тогда процедура импичмента будет ему только на руку, еще повысит его рейтинги, и это, по-моему, глупо. Пустое занятие», — заявил Лупу.

На вопрос, являются ли все-таки отношения Игоря Додона и Влада Плахотнюка дружескими, Мариан Лупу ответил следующее: «В политике они скорее враги; а дружескими, насколько мне известно, их отношения никогда и не были».

Касательно раздела сфер влияния между этими двумя политиками, лидер фракции демократов заявил: «Категорически, нет. Сферы влияния политиков, особенно занимающих официальные должности, разделены Конституцией и законодательством. Игорь Додон – президент страны и его полномочия предусмотрены Конституцией. Мы, парламентское большинство и правительство также работаем в соответствии с законами. Законы четко распределяют сферы влияния».