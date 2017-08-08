Виталий Гамурарь: Осенью отношения Молдовы с Евросоюзом восстановятся

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Пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гэмурарь считает, что осенью отношения Молдовы с Евросоюзом восстановятся.
Об этом он заявил в ходе публичных дебатов по обсуждению последствий изменения избирательной системы.
По его словам, "отношения с партнерами по развитию не испортились, но возникло определенное недопонимание".
"Эти отношения не ухудшились, но, вероятно, речь идет о перерыве или о небольшом недоразумении. ДПМ желает диалога с партнерами по развитию, хочет объяснить, как на самом деле обстоят дела и, конечно, осенью отношения восстановятся", - сказал Гэмурарь.
По его словам, вопросы выполнения соглашения об ассоциации, безвизовый режим или макрофинансовая помощь "являются техническими и юридическими вопросами, которые могут обсуждаться".
"В то же время, изменение избирательной системы является суверенным правом Республики Молдова. Это решение было принято с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, которая является специализированным учреждением в этом направлении", - подчеркнул Гэмурарь.