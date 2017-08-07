Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • США намерены построить 8 объектов на территории военной базы Молдовы

    07.08.2017 11:54 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в населённом пункте Бульбоака в Молдове.

    Согласно требованиям тендера будущему подрядчику необходимо будет провести «проектирование и строительство объектов для отработки военных операций в условиях городской застройки на тренировочной базе Бульбоака».

    Сумма контракта варьируется от $100 тыс. до $250 тыс.

    Отмечается, что исполнителю необходимо получить одобрение от молдавских властей, в частности от Минобороны страны.

    США намерены построить на военной базе восемь объектов, среди которых школа, сервисная станция, жилые постройки и торговый центр. 

    Три из восьми объектов, а именно офис, жилое здание и отель, носят обязательный характер.

    Обновлено ( 07.08.2017 19:41 )  

       

       

       

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