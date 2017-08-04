Шалару: Киртоакэ больше не может выносить давление со стороны Гимпу

Дорин Киртоакэ намерен покинуть Либеральную партию, так как больше не выдерживает давления со стороны своего дяди Михая Гимпу.

«Даже если Дорин Киртоакэ докажет свою невиновность, не думаю, что он останется в ЛП. Известно, что он еще до своего ареста подумывал покинуть партию и создать свой проект или другую партию. Дорин Киртоакэ больше не может выносить давление со стороны Михая Гимпу.»

Об этом заявил исполнительный председатель Партии национального единства, бывший член Либеральной партии Анатол Шалару в ходе передачи „Important”.