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Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ жестко раскритиковал внешнеполитическую деятельность президента Игоря Додона.

Бывший премьер завил, что попытки Додона выдать себя за важное действующее лицо в сфере внешней политики не более чем дело имиджа.

Юрие Лянкэ поражен странностью выбора президента Додона, который обратил свой взор на такие страны, как Иран, Северная Корея, не говоря уже о России. И это несмотря на то, что президент не новичок в государственных делах. Из-за того, что Игорь Додон не принимает во внимание противостояние Запада, который поддерживает Молдову, и этих стран, Лягкэ пришел к выводу, что президент РМ либо не видит дальше своего носа, либо специально содействует разрушению имиджа Республики Молдова.

Юрие Лянке считает, что Додон проявляет безответственность и неизвестно к чему приведет подобная линия президента.

В тоже время, Лянкэ указал на то, что продвижение двух разных линий во внешней политике порождает реальные проблемы, связанные с тем, что решающим факторам, которые находятся справа и слева от страны, некогда вникнуть в молдавскую политическую ситуацию и режим.

По словам вице-председателя парламента, зарубежные решающие факторы судят по внешним признакам. А внешние признаки указывают на то, что Молдова не знает, чего хочет. Лянкэ добавил, что внесение путаницы в восприятие страны, которое порой важнее реальности, наносит ущерб имиджу и будущему Молдовы.