Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Лянкэ: Додон проявляет безответственность

    02.08.2017 12:54 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ жестко раскритиковал внешнеполитическую деятельность президента Игоря Додона.

    Бывший премьер завил, что попытки Додона выдать себя за важное действующее лицо в сфере внешней политики не более чем дело имиджа.

    Юрие Лянкэ поражен странностью выбора президента Додона, который обратил свой взор на такие страны, как Иран, Северная Корея, не говоря уже о России. И это несмотря на то, что президент не новичок в государственных делах. Из-за того, что Игорь Додон не принимает во внимание противостояние Запада, который поддерживает Молдову, и этих стран, Лягкэ пришел к выводу, что президент РМ либо не видит дальше своего носа, либо специально содействует разрушению имиджа Республики Молдова.

    Юрие Лянке считает, что Додон проявляет безответственность и неизвестно к чему приведет подобная линия президента.

    В тоже время, Лянкэ указал на то, что продвижение двух разных линий во внешней политике порождает реальные проблемы, связанные с тем, что решающим факторам, которые находятся справа и слева от страны, некогда вникнуть в молдавскую политическую ситуацию и режим. 

    По словам вице-председателя парламента, зарубежные решающие факторы судят по внешним признакам. А внешние признаки указывают на то, что Молдова не знает, чего хочет. Лянкэ добавил, что внесение путаницы в восприятие страны, которое порой важнее реальности, наносит ущерб имиджу и будущему Молдовы.

     

       

       

       

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