Киртоакэ обжаловал решение об отстранении его от должности

Фото: TVC21
Дорин Киртоакэ, через своих адвокатов, обжаловал решение суда первой инстанции об его временном отстранении от должности генерального примара муниципия Кишинев. Соответствующую жалобу адвокаты направили в Апелляционную палату.
Эту информацию подтвердила адвокат Татьяна Йову.
Теперь, судьи Аппеляционной палаты должны будут высказаться относительно законности, принятого Судом сектора Буюканы, решения.
Напомним, судьи Буюканского суда, удовлетворили запрос прокуроров антикоррупции об отстранении от должности генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ.
25 мая текущего года, генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан офицерами НЦБК, а 26 мая его поместили под домашний арест на 30 дней. Главу столичной примэрии подозревают в злоупотреблении властью в деле о кишиневских платных парковках.