Киртоакэ отстранен от должности примара Кишинева

Миссия выполнена TVC21 Политика Фото:TVC21 Тапиола прибыл в Республику Молдова в ноябре 2013 году. Он сменил Дирка Шубеля, который работал на этом посту ... 598

Дмитрий Чубашенко рисует мрачные перспективы для главы государства TVC21 Политика «Журналисты удивляются, что за первые семь месяцев своего президентства Додон пять раз отдыхал в краткосрочных отпусках. ... 2392

Филат обратился в Европейский суд по правам человека TVC21 Политика Адвокатская фирма Popa&Asociații объявила о том, что Влад Филат подал заявление в Европейский суд по правам человека. ... 856

Есть ли достаточно причин для вынесения импичмента президенту Додону? Ответ Мариана Лупу TVC21 Политика Лидера парламентской фракции Демократической партии Молдовы Мариана Лупу спросили, есть ли достаточно причин для вынесения ... 1553

Виталий Гамурарь: Осенью отношения Молдовы с Евросоюзом восстановятся TVC21 Политика Фото: TVC21 Пресс-секретарь Демократической партии Виталий Гэмурарь считает, что осенью отношения Молдовы с Евросоюзом ... 1275

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США намерены построить 8 объектов на территории военной базы Молдовы TVC21 Политика Фото: TVC21 ВМС США ищут подрядчиков для строительства восьми новых военных объектов на базе в населённом пункте Бульбоака ... 1326

Шалару: Киртоакэ больше не может выносить давление со стороны Гимпу TVC21 Политика Дорин Киртоакэ намерен покинуть Либеральную партию, так как больше не выдерживает давления со стороны своего дяди Михая ... 1369

Лянкэ: Додон проявляет безответственность TVC21 Политика Фото: TVC21 Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ жестко раскритиковал внешнеполитическую деятельность президента ... 1536