Киртоакэ отстранен от должности примара Кишинева

Судьи Буюканского суда, удовлетворили сегодня запрос прокуроров антикоррупции об отстранении от должности генерального примара муниципия Кишинев Дорина Киртоакэ.
Ранее Прокуратура антикоррупции потребовала отстранения от должности примара Дорина Киртоакэ.
Напоминаем, что 25 мая текущего года, генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан офицерами НЦБК, а 26 мая его поместили под домашний арест на 30 дней. Главу столичной примэрии подозревают в злоупотребление властью в деле о кишиневских платных парковках.