Украина и Молдова завершают переговоры о демаркации границы

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипломаты Украины и Республики Молдова завершают переговоры о демаркации общей границы между странами.

Об этом Климкин сказал сегодня на пресс-конференции в Одесской облгосадминистрации.

"Мы сейчас ведем переговоры с молдавской стороной, чтобы завершить все аспекты относительно (демаркации - ред.) границы между странами. Уже подошли к согласованию последних нюансов. Как только завершим, будем активно сотрудничать. Считаю, что нам очень важно получить новую динамику при взаимодействии с Молдовой", - сообщил Климкин.

По мнению министра, "это важно, конечно, как для развития экономических, так и политических отношений с учетом активизации пропагандистских усилий России в соседней Молдове. Мы заинтересованы в том, чтобы Молдова была европейской".

Климкин подчеркнул, что пограничная "река Днестр должна нас не разъединять, а безусловно объединять. И в ратифицированном недавно межправительственном договоре о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр есть очень много аспектов, направленных на сотрудничество и в экономике, и в области защиты экологии. Не менее важно, чтобы днестровская вода была такой, как в реках стран Евросоюза. К этому должны совместными усилиями прийти".

Как известно, 7 июня этого года Верховная Рада ратифицировала договор между правительствами Молдовы и Украины о сотрудничестве в области охраны реки Днестр. Поскольку Днестр - трансграничная водная магистраль: река течет из Украины в Республику Молдова, а затем возвращается в Украину и впадает в Черное море.