Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Плахотнюк: Юридическая экспертиза Венецианской комиссии будет рассмотрена со всей серьезностью

    14.06.2017 14:51 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Сразу, как только будет получена экспертиза Венецианской комиссии о проекте изменения избирательной системы, Демократическая партия проанализирует ее и начнется работа над проектом для введения необходимых изменений.

    Лидер ДПМ Влад Плахотнюк заявил в ходе брифинга, что юридическая экспертиза Венецианской комиссии будет рассмотрена со всей серьезностью, открытостью и интересом.

    Лидер демократической партии отметил, что слышал в эти дни много спекуляций на эту тему. По его словам, многие настаивают на том, что должно быть получено заключение, когда на самом деле речь идет о ряде рекомендаций по инициативе ДПМ, переданной на экспертизу Венецианской комиссии. „Мы проанализируем рекомендации с открытостью и интересом. Мы сами передали проект об изменении избирательной системы Венецианской комиссии, потому что мы хотим, чтобы у нас была эта технико-юридического экспертиза, чтобы инициатива соответствовала международным стандартам в области избирательного права”, - отметил председатель ДПМ.

    По словам Влада Плахотнюка то, что парламентская оппозиция и очень небольшое количество НПО, политически приверженные, борются против права молдаван выбирать непосредственно депутатов, печалит. „Мы уважаем их право иметь другое мнение и проявлять себя так, как они хотят, но мы не можем согласиться с тем, чтобы эти небольшие группы присвоили себе понятие гражданское общество и имели претензии, что выступают от имени всех молдавских граждан”, - заявил лидер Демократической партии.

    Председатель ДПМ отметил, что не случайно граждане хотят на протяжении многих лет изменения избирательной системы, потому что люди хотят знать, каких депутатов посылают в парламент. „Мы будем идти дальше с этой инициативой об изменении избирательной системы, но мы будем конечно работать много, чтобы эти изменения были сделаны в соответствии с лучшими международными практиками”, - сказал демократ.

    Венецианская комиссия должна высказаться до конца этой недели над проектами по изменению избирательной системы, отправленными социалистами и демократами. Ранее президент Игорь Додон заявлял, что будет учитывать рекомендации Венецианской комиссии, однако будет настаивать на переходе к смешанной избирательной системе.

     

       

       

       

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