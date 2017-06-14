Додон: В Приднестровье живут наши люди, наши братья. И нужно делать все возможное, чтобы их жизнь была лучше

По мнению президента Республики Молдова Игоря Додона, некоторые политики и бизнесмены в Приднестровье не хотят урегулирования приднестровского конфликта.

"Жители Приднестровья должны четко знать, что многие проблемы не решаются не потому, что Кишинев не хочет, а потому, что некоторые политики и бизнесмены в Приднестровье живут на этом конфликте. Они делают деньги, население за газ платит, а эти деньги где-то оседают. Уже долг накопили перед "Газпромом" на $7-8 млрд. Этот конфликт выгоден "князькам" с левого берега Днестра, которые ведут себя как феодалы и наживаются на трудностях населения", - сказал он.

Глава государства отметил, что так продолжается уже 25 лет, но "дальше так жить не получится, этот местечковый феодализм закончится".

"Я так понимаю, что некоторым приднестровским политикам было выгодно, чтобы во главе Молдовы был прозападный, прорумынский, проНАТОвский президент. Им тогда проще было бы ездить в Москву и жаловаться, что в Кишиневе не с кем разговаривать. А так... Я предлагаю обсуждать вопросы, решать проблемы в интересах людей, а они не знают, как от этого уклониться", - сказал президент.

По его мнению, сохранение конфликта на Днестре также выгодно Западу, который "хотел бы поставить границу на Днестре, чтобы это была и граница НАТО".

"Также это выгодно Румынии, поскольку реинтеграция РМ поставит крест на всех надеждах об "унире". Кроме того, это выгодно и кое-кому в России, так как не всем нравится, что президент Молдовы решает вопросы с президентом России. Вовсе не случайно на днях Алексей Навальный заявил, что России необходимо признать независимость Приднестровья. Я думаю, что есть силы, которые вообще хотели бы спровоцировать какой-нибудь вооруженный конфликт на Днестре. Мы не должны этого допустить", - подчеркнул Додон.

По его словам, нужно объединить страну, "найти внутренний консенсус и консенсус с основными внешними партнерами".

"Для решения проблемы Приднестровья необходимо договориться о нескольких вещах: нужна общая граница, единая судебная система, банковская система, демилитаризация. В остальном - у Приднестровья должны быть все полномочия и прерогативы, которые есть сейчас", - сказал Додон.

По его словам, удалось выйти на решение нескольких очень важных вопросов для Приднестровья.

"Наша задача - решать проблему на благо людей. В Приднестровье живут наши люди, наши братья. И нужно делать все возможное, чтобы у них жизнь была лучше. Это понимание есть в Кишиневе. У меня есть большие разногласия с правящей коалицией по многим вопросам. Но по проблеме Приднестровья мы договорились еще в феврале решать проблемы совместно. И они решаются", - сказал Додон.