Жиздан: Мы хотим выстроить работу полиции таким образом, чтобы гражданин видел в полицейском поддержку

Основная цель реформы полиции состоит в том, чтобы приблизить полицейского к людям.

Об этом заявил министр внутренних дел Александру Жиздан в эфире передачи „Punctul pe azi”.

„Мы хотим выстроить работу полиции таким образом, чтобы гражданин видел в полицейском поддержку, а не пугало, которым родители привыкли пугать детей. Мы хотим превратить полицию из органа власти в дружественный населению орган”, - пояснил министр.

Александру Жиздан сообщил, что для достижения этой цели упор будет сделан на оснащении полиции: „Мы хотим организовать работу так, чтобы самый поздний срок прибытия полиции по вызову гражданина не превышал 15 минут. Но для этого нам нужны машины, компьютеры, программное обеспечение и т.д. Имеющаяся в распоряжении полиции техника устарела и требует замены”.

Министр внутренних дел также сообщил, что будет проведена большая работа по профессиональной подготовке сотрудников полиции, в связи с чем в Кишинёве откроется учебный центр. „Полицейский должен быть корректен с гражданином, а гражданин должен понимать, за что он был оштрафован. Люди часто жалуются не на то, что они были оштрафованы, а на то, каким образом они были оштрафованы. Полицейский выписывает штраф в соответствии с правилами, но не может объяснить человеку, за что он его штрафует. Гражданин должен осознавать свою ошибку, а не воспринимать штраф в качестве мести полицейского”, - сказал Александру Жиздан.