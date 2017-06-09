Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Лянкэ: Интерес ЕС к Молдове нужно восстановить

    09.06.2017 22:12 TVC21 Новости - Политика

    Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ заявил, что интерес Европейского парламента к Республике Молдова снизился в результате политических кризисов прошлых лет.

    Юрие Лянкэ заявил журналистам на брифинге, организованном в связи с визитом в Брюссель, который состоялся 6 и 7 июня, что молдавские власти должны восстановить интерес европейцев к Республике Молдова для продвижения по пути европейской интеграции.

    „Интерес есть. Политические кризисы предыдущих лет не могли не оставить отпечаток на их восприятие Молдовы. Мы обязаны восстановить интерес к Республике Молдова, потому что без интереса, особенно со стороны европейских депутатов, нам будет очень трудно продвигаться по восходящей линии в отношениях с Европейским союзом”, - сказал Лянкэ.

    Вице-председатель парламента добавил, что обсудил с европейскими депутатами изменение избирательной системы в Молдове. Лянкэ отметил, что от отношения молдавских властей к рекомендациям Венецианской комиссии будет зависеть июльское голосование в Европейском парламенте вопроса о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро, которая была отложена в мае.

    По словам Юрия Лянкэ, до 16 июня, те, кто выступает в Кишиневе за изменение избирательной системы, должны обсудить тему с экспертами Венецианской комиссии. Вице-председатель парламента мало верит в то, что заключения будут положительными.

     

     

       

       

       

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