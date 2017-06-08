Филип: Проевропейский вектор Молдовы не мешает нам иметь хорошие отношения со странами Восточной Европы

Премьер-министр Павел Филип напомнил на заседании правительства некоторые результаты визита в Республику Беларусь.

Павел Филип отметил, что конструктивный диалог с белорусской стороны демонстрирует, что Молдова готова строить двусторонние взаимовыгодные отношения и с государствами, которые не являются членами Европейского союза, в частности с государствами Содружества независимых государств.

„Молдавско-белорусские отношения являются тем примером, который показывает всем, что проевропейский вектор Республики Молдова не мешает нам иметь хорошие отношения со странами Восточной Европы, основанные на взаимном уважении”, - добавил премьер.

В ходе встреч с белорусскими представителями состоялся обмен мнениями о реализации совместно установленных целей и были отмечены положительные результаты двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. В этом контексте премьер отметил рост товарооборота между двумя странами и деятельность Межправительственной молдавско-белорусской комиссии в торгово-экономической области, члены которой встретились в начале текущей недели, чтобы определить новые точки соприкосновения на этом участке.

Визит премьера в Беларуси состоялся 6-7 июня.