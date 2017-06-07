Дорин Киртоакэ остается под арестом

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ остается под домашним арестом. Такое решение принял Апелляционный суд, отклонив запрос адвокатов, которые хотели оспорить решение первой инстанции.

«Это неправильное решение. Были выявлены многочисленные нарушения, из-за которых мы и запрашивали отмену решения суда. Трудно прокомментировать эту ситуацию. Обвинительная сторона не представила каких-либо доказательств, чтобы оправдать домашний арест Дорина Киртоакэ. К сожалению, мы не были услышаны апелляционным судом, и считаем, что Киртоакэ невиновен", - заявила адвокат мэра столицы Татьяна Иову.



На вопрос, почему мэр не явился в суд, Иову отметила, что это его право.

Помимо этого, Апелляционный суд отклонил сегодня запрос адвокатов об отмене ареста муниципальных советников Олега Онищенко, Геннадия Думанского и секретаря КМС Валерия Диденко.

Напомним, 25 мая мэр Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан сотрудниками НЦБК. 26 мая градоначальник получил 30 дней домашнего ареста. Его подозревают в злоупотреблении власти в деле, связанном с парковками в столице. Помимо Киртоакэ было задержано еще девять человек, подозреваемых в коррупции.