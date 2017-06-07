Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Додон: Вызывает сожаление, что власти не замечают нарушений со стороны западных партнёров

    07.06.2017 10:18 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Высылка российских дипломатов была сделана выборочно, по политическим критериям.

    Президент Игорь Додон заявляет, что молдавские власти, в частности, Министерство иностранных дел (МИДЕИ) и Служба информации и безопасности (СИБ), не имели обоснованных аргументов для высылки из Молдовы пяти российских дипломатов. Выступая перед журналистами вчера вечером, 6 июня, по окончании заседания Высшего совета безопасности (ВСБ), глава государства сообщил, что СИБ и МИДЕИ не проинформировали президента Республики Молдова, как это предусмотрено законом, о принятом решении, что свидетельствует о политическом характере данного решения.

    „Они попытались предоставить мне подробную информацию о тех предпосылках, что послужили основанием для высылки российских дипломатов. Выслушав информацию, могу сказать, что не было достаточных оснований для принятия таких жёстких решений. То, что мне было представлено, скорее указывает на некие политические аргументы в принятии таких решений. Почему и в чьих интересах – СИБ не говорит. А МИДЕИ выдворило российских дипломатов на основании информации, полученной от СИБ”, - сообщил Игорь Додон. Президент уточнил, что в некоторых странах за такого рода поступки руководство ответственных учреждений увольняют. Он также сообщил, что потребует, чтобы на заседаниях ВСБ ежеквартально предоставлялась информация обо всех такого рода случаях.

    По мнению главы государства, высылка пяти дипломатов является политическим шагом, предпринятым в геополитических интересах. „Вызывает сожаление, что государственные учреждения не замечают нарушений со стороны других наших партнёров, западных”, - отметил Додон. Президент Молдовы сообщил, что он поручил СИБ предоставить подробную информацию о деятельности всех дипломатов в Кишинёве. „По моему мнению, если кто-то нарушает законодательство, то он должен быть наказан. Все: Восток, Запад, не имеет значения. Но не выборочно и не из геополитических соображений”, - заключил Игорь Додон.

    Пять дипломатов посольства Российской Федерации в Кишинёве были объявлены в понедельник, 29 мая, персонами нон грата. Молдавские власти не предоставили более подробной информации о причинах, которые привели к высылке российских дипломатов из Молдовы. Позднее пять сотрудников дипломатической миссии Республики Молдова в Москве были объявлены персонами нон грата. Решение стало ответом на высылку пяти российских дипломатов из Молдовы.

     

       
       

       

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