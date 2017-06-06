Лукашенко: Мы всегда были и будем для вас надёжным партнером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет придерживаться политики, направленной на развитие сотрудничества с Молдовой.

«В самые трудные времена, как бы ни было нам сложно, вы знаете, мы никогда не закрывались от вас, мы делали все, чтобы вы могли работать на белорусском рынке, а с него — хотите — на европейский рынок, хотите — на Восток и в Евразийском экономическом союзе. Мы впредь будем придерживаться такой политики», — сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Он поблагодарил молдавскую сторону за помощь и содействие Белоруссии «на западном направлении».

«Молдаване, действительно, по-человечески, по-братски относятся к тем проблемам, которые у нас возникают с европейцами. Вы всегда нас поддерживаете, пытаясь растолковать некоторым рьяным политикам в Европе, что такое Белоруссия, какая у нее политика», — продолжил Лукашенко.

Президент заявил, что Минск открыт к экономическому сотрудничеству с Молдовой. По его словам, в Минске не видят препятствий для работы на молдавском рынке, в том числе в части совместных производств.

«Мы всегда были и будем для вас надёжным партнером. Тем более что той продукции, которая у вас возделывается, у нас нет, мы ее с удовольствием покупаем», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, если на белорусском рынке молдавские производители будут продолжать политику поставки качественной продукции, то «никто с рынка вас здесь не вытолкнет». Лукашенко также предложил Кишиневу создавать в Белоруссии совместные предприятия по производству детского питания и соков.

В свою очередь, Филип заявил, что Кишинев рассчитывает на белорусские инвестиции в экономику страны.

«Белоруссия уже имеет возможности инвестировать, мы всегда ждем инвесторов», — сказал глава молдавского правительства.

Он заявил, что на территории Молдовы работают 87 предприятий с белорусским капиталом. Филип заметил, что, в частности, Кишинев заинтересован сотрудничать с Минском в области совместного производства техники.

Премьер заметил, что отношения между РМ и Белоруссией находятся «на отличном уровне». Он поблагодарил Минск за открытое и конструктивное отношение.

«В те моменты, когда нам было тяжело, Белоруссия очень открыто, искренне и по-дружески протянула нам руку помощи,. Даже несколько лет назад, когда у нас возникали определенные проблемы с некоторыми рынками в странах СНГ. Эту открытость и искренность мы ценим и никогда не забудем. Будем делать все возможное, чтобы эти хорошие отношения продолжались», — подчеркнул Филип.