Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Лукашенко: Мы всегда были и будем для вас надёжным партнером

    06.06.2017 14:04 TVC21 Новости - Политика

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет придерживаться политики, направленной на развитие сотрудничества с Молдовой.

    «В самые трудные времена, как бы ни было нам сложно, вы знаете, мы никогда не закрывались от вас, мы делали все, чтобы вы могли работать на белорусском рынке, а с него — хотите — на европейский рынок, хотите — на Восток и в Евразийском экономическом союзе. Мы впредь будем придерживаться такой политики», — сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

    Он поблагодарил молдавскую сторону за помощь и содействие Белоруссии «на западном направлении».

    «Молдаване, действительно, по-человечески, по-братски относятся к тем проблемам, которые у нас возникают с европейцами. Вы всегда нас поддерживаете, пытаясь растолковать некоторым рьяным политикам в Европе, что такое Белоруссия, какая у нее политика», — продолжил Лукашенко.

    Президент заявил, что Минск открыт к экономическому сотрудничеству с Молдовой. По его словам, в Минске не видят препятствий для работы на молдавском рынке, в том числе в части совместных производств.

    «Мы всегда были и будем для вас надёжным партнером. Тем более что той продукции, которая у вас возделывается, у нас нет, мы ее с удовольствием покупаем», — подчеркнул Лукашенко.

    По его словам, если на белорусском рынке молдавские производители будут продолжать политику поставки качественной продукции, то «никто с рынка вас здесь не вытолкнет». Лукашенко также предложил Кишиневу создавать в Белоруссии совместные предприятия по производству детского питания и соков.

    В свою очередь, Филип заявил, что Кишинев рассчитывает на белорусские инвестиции в экономику страны.

    «Белоруссия уже имеет возможности инвестировать, мы всегда ждем инвесторов», — сказал глава молдавского правительства.

    Он заявил, что на территории Молдовы работают 87 предприятий с белорусским капиталом. Филип заметил, что, в частности, Кишинев заинтересован сотрудничать с Минском в области совместного производства техники.

    Премьер заметил, что отношения между РМ и Белоруссией находятся «на отличном уровне». Он поблагодарил Минск за открытое и конструктивное отношение.

    «В те моменты, когда нам было тяжело, Белоруссия очень открыто, искренне и по-дружески протянула нам руку помощи,. Даже несколько лет назад, когда у нас возникали определенные проблемы с некоторыми рынками в странах СНГ. Эту открытость и искренность мы ценим и никогда не забудем. Будем делать все возможное, чтобы эти хорошие отношения продолжались», — подчеркнул Филип.

    Обновлено ( 06.06.2017 14:06 )  

       

       

       

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