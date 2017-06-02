Лупу о Додоне: Он сильно зависит от Москвы и де-факто не вышел из ПСРМ

Маневренный коридор президента Игоря Додона ограничен. Об этом заявил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу, по мнению которого это происходит из-за того, что глава государства «сильно зависит от Москвы».

Также Мариан Лупу выразил уверенность в том, что Игорь Додон остался привержен партии, которую создал – ПСРМ.

«Де-юре, он вышел из ПСРМ, но не де-факто? и это все видят», - заявил Лупу на передаче Important.

Также, по словам Мариана Лупу, идея федерализации не принадлежит Игорю Додону, он лишь ее озвучил.