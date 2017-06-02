Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Лупу о Додоне: Он сильно зависит от Москвы и де-факто не вышел из ПСРМ

    02.06.2017 10:20 TVC21 Новости - Политика

    Маневренный коридор президента Игоря Додона ограничен. Об этом заявил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу, по мнению которого это происходит из-за того, что глава государства «сильно зависит от Москвы».

    Также Мариан Лупу выразил уверенность в том, что Игорь Додон остался привержен партии, которую создал – ПСРМ.

    «Де-юре, он вышел из ПСРМ, но не де-факто? и это все видят», - заявил Лупу на передаче Important. 

    Также, по словам Мариана Лупу, идея федерализации не принадлежит Игорю Додону, он лишь ее озвучил.

     

    Обновлено ( 02.06.2017 12:36 )  

       

       

       

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