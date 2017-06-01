Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: Отношения Москвы и Кишинева сейчас находятся на краю пропасти

    01.06.2017 10:03 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения Москвы и Кишинева сейчас находятся на краю пропасти.

    «В течение ближайших дней проведу встречи на разных уровнях с руководством Российской Федерации. Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует», — сказал Додон.

    Он добавил, что причиной кризиса в двусторонних отношениях считает действия молдавского правительства и парламентского большинства, «которые принимают решения не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов».

    «Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдавско-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнером — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова», — пообещал глава государства.

    Ранее 31 мая Россия объявила пятерых сотрудников молдавской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в российский МИД, где ему вручили соответствующую ноту. В ней говорится о высылке дипломатов как ответной мере на аналогичные действия Кишинева в отношении пяти российских дипломатов.

    29 мая власти Молдавии объявили о высылке из страны пяти сотрудников российской дипломатической миссии. Имена дипломатов не уточняются, однако, по информации «Интерфакса», среди них есть помощник военного атташе российского посольства в республике Александр Грудин. В марте этого года молдавские спецслужбы заявили, что он поддерживал контакт с бывшим депутатом парламента республики Юрием Болбочану, который был задержан в ходе расследования дела о шпионаже в пользу России.

    Обновлено ( 02.06.2017 12:40 )  

       

       

       

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