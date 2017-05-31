Плахотнюк: Стабильности в стране ничего не угрожает

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Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк считает, что обыски и аресты в столичной мэрии были лишь предлогом для ухода либералов в оппозицию.

По мнению Плахотнюка, Либеральная партия таким образом сняла с себя ответственность за проводимые в стране реформы. Он также заверил, что коалиция остается функциональной, стабильности в стране ничего не угрожает, и ДПМ пойдет до конца в реформировании Молдовы на благо граждан.

Об этом Плахотнюк заявил на брифинге 30 мая после еженедельного заседания руководства Демпартии. Он заверил, что выход ЛП из коалиции ничем не грозит, так как у правительства есть политическая поддержка внутри страны и доверие со стороны внешних партнеров.

Лидер ДПМ отметил, что решение Либеральной партии демократы не осуждают и уважают. Тем не менее, как подчеркнул Плахотнюк, борьба с коррупцией и реформы в стране продолжатся, хотя это и чревато некоторыми политическими издержками в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в 2018 году.

Комментируя обыски и аресты в столичной мэрии, в том числе мэра и зампреда ЛП Дорина Киртоакэ, Плахотнюк отметил, что существует некое «субъективное восприятие борьбы с коррупцией», которую ведут власти. И подчеркнул, что виновность кого бы то ни было определяет система правосудия, а не политики или коалиция. «Либералы использовали произошедшее в мэрии, как предлог для ухода в оппозицию. В нынешней ситуации, достаточно сложной для власти с учетом проводимых реформ и предстоящих выборов, это шаг дает либералам определенный политический комфорт. Ведь проводя перед выборами реформы, власти несут определенный политические издержки», — пояснил Плахотнюк.

Впрочем, непопулярность некоторых реформ демократов не пугает. Владимир Плахотнюк уверяет, что ради блага граждан, которые впоследствии ощутят преимущества всех преобразований, демократы будут идти до конца.

Он сообщил, что в ближайшее время будет утвержден проект реформы правительства. По его словам, либералы не хотели, чтобы реформа проводилась до выборов, но демократы настояли на преобразованиях на благо народа. «Из электоральных соображений, конечно, было бы лучше отложить эту реформу, но ситуация в стране не оставляет времени, поэтому мы считаем, что реформу правительства надо провести немедленно», — добавил Плахотнюк.

Премьер-министр Павел Филип, в свою очередь, сообщил, что на заседании кабмина 31 мая будут утверждены новые вице-министры в министерствах, которыми ранее руководили либералы. По его словам, нет смысла назначать новых министров сейчас. Премьер отметил, что их назначат уже после реформы правительства.

Ранее Филип говорил, что министерства больше не будут распределяться по политическим критериям и их могут возглавить профессионалы, не входящие в какие-либо партии.