Василий Киртока: Нам очень важно не ошибиться в выборе временно исполняющего обязанности Мэра

Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ заявил, что интерес Европейского парламента к Республике Молдова снизился в ...
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Премьер-министр Павел Филип напомнил на заседании правительства некоторые результаты визита в Республику Беларусь.
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Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ остается под домашним арестом. Такое решение принял Апелляционный суд, отклонив запрос адвокатов, ...
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Фото: TVC21
Высылка российских дипломатов была сделана выборочно, по политическим критериям.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет придерживаться политики, направленной на развитие ...
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Фото: TVC21
Председатель Европейской народной партии, лидер одноименной парламентской группы Юрие Лянкэ избран сегодня ...
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Маневренный коридор президента Игоря Додона ограничен. Об этом заявил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу, по мнению ...
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Фото: TVC21
На приднестровском участке границы Молдовы и Украины открылся первый совместный таможенный пункт.
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Фото: TVC21
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения Москвы и Кишинева сейчас находятся на краю пропасти.
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Фото: TVC21
Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк считает, что обыски и аресты в столичной мэрии были лишь предлогом для ...
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