Василий Киртока: Нам очень важно не ошибиться в выборе временно исполняющего обязанности Мэра

Лянкэ: Интерес ЕС к Молдове нужно восстановить TVC21 Политика Вице-председатель парламента Юрие Лянкэ заявил, что интерес Европейского парламента к Республике Молдова снизился в ... 590

Дорин Киртоакэ остается под арестом TVC21 Политика Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ остается под домашним арестом. Такое решение принял Апелляционный суд, отклонив запрос адвокатов, ... 1066

Лукашенко: Мы всегда были и будем для вас надёжным партнером TVC21 Политика Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда будет придерживаться политики, направленной на развитие ... 1324

Юрий Лянкэ избран вице-председателем парламента TVC21 Политика Фото: TVC21 Председатель Европейской народной партии, лидер одноименной парламентской группы Юрие Лянкэ избран сегодня ... 80

Лупу о Додоне: Он сильно зависит от Москвы и де-факто не вышел из ПСРМ TVC21 Политика Маневренный коридор президента Игоря Додона ограничен. Об этом заявил председатель фракции ДПМ Мариан Лупу, по мнению ... 2257

Молдова и Украина начали совместный таможенный контроль TVC21 Политика Фото: TVC21 На приднестровском участке границы Молдовы и Украины открылся первый совместный таможенный пункт. ... 172

Игорь Додон: Отношения Москвы и Кишинева сейчас находятся на краю пропасти TVC21 Политика Фото: TVC21 Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отношения Москвы и Кишинева сейчас находятся на краю пропасти. ... 2586