Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Василий Киртока: Нам очень важно не ошибиться в выборе временно исполняющего обязанности Мэра

    30.05.2017 11:04 TVC21 Новости - Политика

     

     

    Обновлено ( 30.05.2017 13:46 )  

       

       

       

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