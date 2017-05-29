Юрий Чекан: Новый центр по внедрению реформ призван помочь более эффективно управлять страной

С января месяца 2017 года в Республике Молдова создан новый Центр по внедрению реформ.

Данный Центр призван помогать всем органам публичной власти внедрять определённые реформы, для более эффективного управления, а также проявить стремление к оптимизации расходов и соответственно поднять уровень заработных плат, что несомненно приведёт к привлекательности государственной службы. В программе «ГЛАВНОЕ», директор Центра Юрия Чекан заявил что главной задачей на сегодня, является реформирование Правительства РМ . Это обусловлено несколькими факторами : 1- закон о Правительстве был принят в 1990 году и сегодня не соответствует действительности;

2- необходимостью устранить коррупционную составляющую, когда посты распределялись исходя из родственных или политических связей, а никак не из профессионализма; 3- сокращение расходов , что позволит повысить уровень оплаты государственных служащих, а также приведёт к освобождению определенных средств, что позволит перенаправить их на иные нужды. На сегодняшний день в Центре работает 12 человек, 10 из которых являются экспертами в разных областях, которые помогают более профессионально подойти к решению задач, поставленных политиками, желающими сделать реформы на благо государства. Юрий Чекан отметил "наш Центр создан не просто так, а для улучшения положения в стране и начале реформ, которые не проводились на протяжении 25 лет. Да, мы затянули и многое придётся делать резко , но без данного реформирования не возможно добиться положительного результата и вывести государство из кризиса."