Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Юрий Чекан: Новый центр по внедрению реформ призван помочь более эффективно управлять страной

    29.05.2017 09:30 TVC21 Новости - Политика

    С января месяца 2017 года в Республике Молдова создан новый Центр по внедрению реформ.

    Данный Центр призван помогать всем органам публичной власти внедрять определённые реформы, для более эффективного управления, а также проявить стремление к оптимизации расходов и соответственно поднять уровень заработных плат, что несомненно приведёт к привлекательности государственной службы. В программе «ГЛАВНОЕ», директор Центра Юрия Чекан заявил  что  главной задачей на сегодня, является реформирование Правительства РМ . Это обусловлено несколькими факторами : 1- закон о Правительстве был принят в 1990 году и сегодня не соответствует действительности;

    2- необходимостью устранить коррупционную составляющую, когда посты распределялись  исходя из родственных или политических связей, а никак не из профессионализма; 3- сокращение расходов , что позволит повысить уровень оплаты государственных служащих, а также приведёт к освобождению определенных средств, что позволит перенаправить их на иные нужды. На сегодняшний день в Центре работает 12 человек, 10 из которых являются экспертами в разных областях, которые помогают более профессионально подойти к решению задач, поставленных политиками, желающими сделать реформы на благо государства. Юрий Чекан отметил "наш Центр создан не просто так, а для улучшения положения в стране и начале реформ, которые не проводились на протяжении 25 лет. Да, мы затянули и многое придётся делать резко , но без данного реформирования не возможно добиться положительного результата и вывести государство из кризиса."

    Обновлено ( 29.05.2017 09:55 )  

       

       
       

       

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