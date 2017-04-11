Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Пиркка Тапиола: Европейский Союз не выдвигает каких-либо условий для Молдовы

    11.04.2017 18:28 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Республики Молдова Игорь Додон проинформировал главу делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркку Тапиолу о намерении получить статус наблюдателя в Евразийском Экономическом Союзе.

    В ходе встречи стороны обсудили вопросы политической, социальной и экономической ситуации в нашей стране.

    "Особое внимание было уделено подписанию Меморандума о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийским Союзом, а также возможному получению Молдавией статуса страны-наблюдателя в рамках ЕАЭС. Последний вопрос будет обсужден 14 апреля в Бишкеке во время заседания Высшего Евразийского Экономического Совета", отмечается в сообщении.

    "Я подтвердил свою позицию, согласно которой Молдова должна поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. Первоочередной нашей задачей будет защита и продвижение интересов наших граждан, а также поддержка отечественных производителей", – подчеркнул Игорь Додон.

    Согласно сообщению, Пиркка Тапиола отметил, что "Европейский Союз не выдвигает каких-либо условий и не считает себя вправе выступать против подписания Республикой Молдова тех или иных соглашений, в том числе связанных со свободной торговлей с другими государствами или объединениями государств, если данные документы не противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС".

    "Стороны высказались за продолжение диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества", отмечает пресс-служба.

    Обновлено ( 11.04.2017 18:30 )  

       

       

       

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