Андриан Канду: Есть необходимое большинство для принятия поправок в Кодекс о выборах

Фото: TVC21

В парламенте есть необходимое большинство для изменения избирательной системы, - об этом заявил на пресс-конференции в пятницу его председатель Андриан Канду.

Он отметил, что «есть необходимое большинство для принятия поправок в Кодекс о выборах в первом и во втором чтении».

«Коллеги даже предлагают принять законопроект в первом чтении, а потом дождаться предложений Венецианской комиссии. Мне удалось убедить коллег не торопиться, продолжить обсуждение. Было несколько раундов дебатов по этому поводу. В ходе обсуждения рождается много полезных идей. Мы продолжим обсуждать, очередные публичные слушания в парламенте состоятся в среду. Ждем также результатов экспертизы Совета Европы и ОБСЕ»,- сказал спикер.

Он выразил сожаление, что на некоторых сторонников изменения избирательной системы осуществляется давление, они подвергаются нападкам.

«Очень жаль, что так происходит. В рамках политической борьбы следует соблюдать определенные правила, обсуждать и спорить вокруг идей, а не прибегать к нападкам на людей»,- считает Канду.

Пресс-секретарь ДПМ Виталие Гэмурарь сообщил, что ДПМ собрала более 800 тыс. подписей в пользу изменения избирательной системы.

«Это является абсолютным рекордом для Молдовы, партия будет и далее продвигать переход на одномандатную избирательную систему», - сказал он.

Гэмурарь сообщил также, что в среду, 12 апреля, состоится заседание Национального политического совета ДПМ, на котором будет избран новый состав Исполкома и вице-председатели ДПМ.