Юрий Лянкэ: Две недели назад я получил приглашение занять пост Министра Иностранных Дел

Депутат и лидер ЕНПМ Юрий Лянкэ может вернуться на пост министра иностранных дел и европейской интеграции.

Бывший премьер-министр рассказал, что он получил это предложение от правящей коалиции две недели назад и пока не принял решение. „Ведутся переговоры. Мы должны посмотреть, какие точки соприкосновения имеются у наших позиций”, - пояснил лидер ЕНПМ. Юрий Лянкэ также отметил, что предложение нужно проанализировать и с точки зрения партийного лидера, учитывая предстоящие парламентские выборы.

Экс-глава кабмина дал понять, что одним из условий он ставит включение в свою команду вице-председателя ЕНПМ Евгния Карпова. „У меня было много достижений на посту министра, но я добился их вместе с командой”, - сказал Лянкэ, уточнив, что лучшего вице-премьера по реинтеграции, чем Карпов, в Молдове не было.

Отвечая на вопрос о том, какова позиция ЕНПМ по поводу одномандатной системы голосования, Юрий Лянкэ сообщил, что у партии нет особой позиции по этому вопросу, что такие системы существуют и в других странах, а в политике ничто не вечно.