Игорь Додон: Я не позволю вмешательства и не приемлю указаний

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Президент Игорь Додон подверг критике позицию Бухареста по отношению к Молдове и потребовал "не вмешиваться во внутренние дела Молдовы".

На пресс-конференции во вторник вечером он выразил возмущение тем, что парламент Румынии объявил праздничным днем 27 марта - День объединения Бессарабии с Румынией.



"Мы не имеем ничего против Румынии, они наши соседи и друзья. Мы готовы с ними обсуждать любые вопросы, экономическое сотрудничество, реализацию совместных проектов. Но у вас есть своя страна, а у нас своя, у каждого есть свой дом. Я не позволю вмешательства и не приемлю указаний. Если раньше кто-то указывал президенту Тимофти как действовать, то теперь все это в прошлом. Мы будем пресекать любые попытки вмешательства или продвижения идей объединения двух стран!", - заявил президент.



Он сообщил, что фракция Партии социалистов внесла в парламент законодательную инициативу о запрете в Молдове партий и движений, выступающих за объединение с другими странами и ликвидацию государственности РМ.



"По этому вопросу у нас будет такое же законодательство, как в Румынии, которая жестко пресекает любые призывы к ликвидации государства или пересмотру его границ", - сказал он.

Додон сообщил, что не просил о встрече с руководством Румынии, но "было бы неплохо, чтобы такая встреча состоялась".



"Нам есть, что обсуждать, развивать добрососедские отношения. Нам нужно подписывать договор о границе. Румыния часто повторяет, что она первой признала независимость Молдовы. Но, при этом, почему-то не подписывает договор о государственной границе", - заметил президент.