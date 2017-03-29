Игорь Додон: Я не позволю вмешательства и не приемлю указаний

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Пиркка Тапиола: Европейский Союз не выдвигает каких-либо условий для Молдовы
    Фото: TVC21 Президент Республики Молдова Игорь Додон проинформировал главу делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркку ...
    61
    Андриан Канду: Есть необходимое большинство для принятия поправок в Кодекс о выборах
    Фото: TVC21 В парламенте есть необходимое большинство для изменения избирательной системы, - об этом заявил на пресс-конференции ...
    122
    Владимир Воронин: Молдова была экспериментом по организации майдана
    Фото: TVC21 Алекс Григорьевс, вице-председатель Международного альянса НПО за безопасность и демократию, является главным ...
    308
    Европарламент одобрил отмену виз для Украины
    Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны. ...
    86
    Премьер уважает право учителей требовать повышения заработной платы
    Премьер-министр Павел Филип в конце заседания правительства высказался насчет марша протеста, организованного вчера ...
    93
    Два депутата решили покинуть фракцию Либеральной партии
    Фото: TVC21 Два депутата Либеральной партии решили покинуть фракцию данного политформирования в Парламенте. ...
    220
    Либеральная партия опротестует в суде указ Додона о проведении референдума
    Фото: TVC21 Молдавские либералы считают, что указ Додона о проведении национального референдума является неконституционным. ...
    173
    Теракт в Петербургском метрополитене
    Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, ...
    225
    Павел Филип: Подписанный Додоном Меморандум по сотрудничеству с Евразэс - просто бумажка
    Фото: TVC21 Меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом, который подписал сегодня президент ...
    162
    Павел Филип: Нам предстоит еще многое сделать
    Реализация реформ в Молдове, прописанных Соглашением об ассоциации РМ-ЕС, осуществляется благодаря сотрудничеству правительства ...
    134

    • Игорь Додон: Я не позволю вмешательства и не приемлю указаний

    29.03.2017 16:02 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Игорь Додон подверг критике позицию Бухареста по отношению к Молдове и потребовал "не вмешиваться во внутренние дела Молдовы".

    На пресс-конференции во вторник вечером он выразил возмущение тем, что парламент Румынии объявил праздничным днем 27 марта - День объединения Бессарабии с Румынией.

    "Мы не имеем ничего против Румынии, они наши соседи и друзья. Мы готовы с ними обсуждать любые вопросы, экономическое сотрудничество, реализацию совместных проектов. Но у вас есть своя страна, а у нас своя, у каждого есть свой дом. Я не позволю вмешательства и не приемлю указаний. Если раньше кто-то указывал президенту Тимофти как действовать, то теперь все это в прошлом. Мы будем пресекать любые попытки вмешательства или продвижения идей объединения двух стран!", - заявил президент.

    Он сообщил, что фракция Партии социалистов внесла в парламент законодательную инициативу о запрете в Молдове партий и движений, выступающих за объединение с другими странами и ликвидацию государственности РМ.

    "По этому вопросу у нас будет такое же законодательство, как в Румынии, которая жестко пресекает любые призывы к ликвидации государства или пересмотру его границ", - сказал он.

    Додон сообщил, что не просил о встрече с руководством Румынии, но "было бы неплохо, чтобы такая встреча состоялась".

    "Нам есть, что обсуждать, развивать добрососедские отношения. Нам нужно подписывать договор о границе. Румыния часто повторяет, что она первой признала независимость Молдовы. Но, при этом, почему-то не подписывает договор о государственной границе", - заметил президент.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca