Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: Для развития демократии, нам нужно разнообразие средств массовой информации

    28.03.2017 15:18 TVC21 Новости - Политика

    Премьер-министр Павел Филип призывает инвесторов вкладывать средства в рынок СМИ в Молдове. Заявление по этому поводу было размещено на портале, посвященном вопросам ЕС в Брюсселе, euractiv.com.

    Глава правительства отметил, что разнообразие средств массовой информации обеспечит внедрение стандартов ЕС в Молдове. Филип подчеркнул, что в Молдове наблюдается рост экономики, который составил 3%  в 2016 году и прогнозируется на уровне 4,1% в 2017 году. Правительство ожидает, что 2017 год будет годом роста, но для того, чтобы по-настоящему развиваться, Молдова нуждается в инвестициях и в средства массовой информации.

    «Вместе с моими коллегами из парламентского большинства, мы абсолютно убеждены в том, что для развития демократии, нам нужно разнообразие средств массовой информации. Наши международные партнеры отметили, что  голос СМИ в Молдове недостаточно силен, и  что отсутствие средств оказывает негативное влияние на возможности журналистов говорить правду и лучше информировать общественность. Но не все может сделать правительство, есть вещи, которые могут быть изменены на основе опыта наших партнеров и с помощью иностранных инвестиций», - сказал Павел Филип.

    Премьер-министр также отметил, что он будет использовать свои визиты на Запад для того, чтобы встречаться с членами различных организаций, которые инвестировать деньги в Молдову.

     

       

       

       

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