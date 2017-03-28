Владимир Воронин: Нам необходимо быть вместе в День Победы

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Пиркка Тапиола: Европейский Союз не выдвигает каких-либо условий для Молдовы
    Фото: TVC21 Президент Республики Молдова Игорь Додон проинформировал главу делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркку ...
    61
    Андриан Канду: Есть необходимое большинство для принятия поправок в Кодекс о выборах
    Фото: TVC21 В парламенте есть необходимое большинство для изменения избирательной системы, - об этом заявил на пресс-конференции ...
    122
    Владимир Воронин: Молдова была экспериментом по организации майдана
    Фото: TVC21 Алекс Григорьевс, вице-председатель Международного альянса НПО за безопасность и демократию, является главным ...
    308
    Европарламент одобрил отмену виз для Украины
    Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны. ...
    86
    Премьер уважает право учителей требовать повышения заработной платы
    Премьер-министр Павел Филип в конце заседания правительства высказался насчет марша протеста, организованного вчера ...
    93
    Два депутата решили покинуть фракцию Либеральной партии
    Фото: TVC21 Два депутата Либеральной партии решили покинуть фракцию данного политформирования в Парламенте. ...
    220
    Либеральная партия опротестует в суде указ Додона о проведении референдума
    Фото: TVC21 Молдавские либералы считают, что указ Додона о проведении национального референдума является неконституционным. ...
    173
    Теракт в Петербургском метрополитене
    Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, ...
    225
    Павел Филип: Подписанный Додоном Меморандум по сотрудничеству с Евразэс - просто бумажка
    Фото: TVC21 Меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом, который подписал сегодня президент ...
    162
    Павел Филип: Нам предстоит еще многое сделать
    Реализация реформ в Молдове, прописанных Соглашением об ассоциации РМ-ЕС, осуществляется благодаря сотрудничеству правительства ...
    134

    • Владимир Воронин: Нам необходимо быть вместе в День Победы

    28.03.2017 09:10 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин заявил, что хотел бы, чтобы 9 Мая был проведён всеобщий парад.

    Он обратился с призывом ко всем партиям, которые празднуют День Победы, объединиться и вместе принять участие в мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине победы над фашизмом.

    В контексте предстоящего события руководители ПКРМ пригласили на дискуссию представителей партий левого толка, включая «Нашу партию» и  Партию социалистов. Последние, однако, сразу же проигнорировали приглашение. По информации коммунистов, парады 9 Мая будут организованы в 42 районах республики.

    «Несмотря на различия во взглядах партий, которые мы пригласили на дискуссию, нам необходимо быть вместе в День Победы, так как этот праздник будет жить и далее, благодаря нам. Это наш долг – консолидироваться 9 Мая. Наши действия ещё раз продемонстрируют наше  отношение к этому празднику», - заявил Владимир Воронин.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca