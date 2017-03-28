Владимир Воронин: Нам необходимо быть вместе в День Победы

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Лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин заявил, что хотел бы, чтобы 9 Мая был проведён всеобщий парад.

Он обратился с призывом ко всем партиям, которые празднуют День Победы, объединиться и вместе принять участие в мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине победы над фашизмом.

В контексте предстоящего события руководители ПКРМ пригласили на дискуссию представителей партий левого толка, включая «Нашу партию» и Партию социалистов. Последние, однако, сразу же проигнорировали приглашение. По информации коммунистов, парады 9 Мая будут организованы в 42 районах республики.

«Несмотря на различия во взглядах партий, которые мы пригласили на дискуссию, нам необходимо быть вместе в День Победы, так как этот праздник будет жить и далее, благодаря нам. Это наш долг – консолидироваться 9 Мая. Наши действия ещё раз продемонстрируют наше отношение к этому празднику», - заявил Владимир Воронин.